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В Офисе Президента при участии правительства, банков и партнеров обсудили механизмы финансирования устойчивого развития Украины

12:53, 30 мая 2025
В Офисе Президента Украины состоялась встреча с участием правительства, банков и международных партнеров, посвященная обсуждению механизмов финансирования устойчивого развития.
В Офисе Президента при участии правительства, банков и партнеров обсудили механизмы финансирования устойчивого развития Украины
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Советник руководителя Офиса Президента Юрий Кацион провел встречу с представителями правительства, банковского сектора и неправительственных организаций для обсуждения перспектив реализации механизмов финансирования устойчивого развития в Украине.

Юрий Кацион подчеркнул, что, несмотря на полномасштабное российское вторжение, процесс внедрения целей устойчивого развития замедлился, но не остановился.

«Достижение целей устойчивого развития является составной частью нашего европейского выбора. Сегодня в каждой программе, в каждом стратегическом документе, разрабатываемом правительством, учитываются цели устойчивого развития. Их также разделяет и внедряет украинский бизнес», — отметил он.

Он также добавил, что большинство банков уже внедрили стандарты устойчивого развития в свою политику.

Заместитель государственного секретаря Кабинета Министров Олег Войтович проинформировал о процессе внедрения целей устойчивого развития, отметив, что национальные задачи и индикаторы были пересмотрены из-за состояния войны.

«Мы акцентировали внимание международных партнеров на обязательном учете военного положения. Включены индикаторы по восстановлению повреждений, нанесенных вооруженной агрессией Российской Федерации, разминированию территорий, экологическому ущербу от войны», — добавил Войтович.

Руководитель проекта «Потенциал для климатических действий / Украинский климатический офис» Джулия Джессон подчеркнула важность партнерства Украины с международными организациями, такими как Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ), для обеспечения предоставления экспертной поддержки по вопросам устойчивого развития и климатической устойчивости.

По результатам встречи было принято решение, что Офис Президента продолжит поддерживать работу по совершенствованию механизмов финансирования устойчивого развития с учетом европейских стандартов.

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