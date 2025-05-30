Финляндия инвестирует 20 млн евро в реформу украинской старшей школы

Украина и Финляндия заключили соглашение на €20 млн для внедрения реформы старшей школы.

Фото: mon.gov.ua

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Кабинет Министров Украины и правительство Финляндии 30 мая подписали Соглашение о реализации программы «Учимся вместе 2», которая обеспечит финансовую и экспертную поддержку реформы старшей школы в Украине. Общий объем финансирования, который предоставит Финляндия, составляет до 20 миллионов евро, и средства будут тратиться в течение 2025-2029 годов.

Реформа старшей школы, которая стартует в 2027 году, внедрит для выпускников 9 классов две четкие образовательные траектории:

Профессиональная линия с возможностью поступления в профессиональные колледжи или учреждения профессионального предвысшего образования;

Академическая линия с обучением в лицеях академического направления и подготовкой к поступлению в университеты.

Согласно договоренности, финская помощь сосредоточится преимущественно на академической траектории, и будет предусматривать такие ключевые направления:

Профессиональное развитие педагогов и руководителей школ - повышение квалификации учителей и директоров по внедрению компетентностного обучения по стандартам Новой украинской школы (НУШ).

Методическую поддержку школ в создании профильных образовательных программ.

Социальные инициативы для поддержки педагогического и административного персонала, а также учеников, с учетом травма-информированного подхода к организации образовательного процесса.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил: «Финляндия - один из ключевых партнеров Украины во внедрении реформы НУШ. Первый проект «Учимся вместе», стартовавший в 2018 году, помогал становлению Новой украинской школы с самого начала реформы. Мы благодарны за запуск второй фазы этой важной инициативы и финансовую поддержку. Финская экспертиза во внедрении образовательных реформ - весомый вклад в трансформацию нашей системы. Спасибо партнерам».

В среднесрочной перспективе программа «Учимся вместе 2» будет способствовать повышению качества академического профильного среднего образования, его доступности и переходному процессу к компетентностной модели преподавания, которая будет развивать критическое мышление и практические навыки у учащихся.

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