Финляндия инвестирует 20 млн евро в реформу украинской старшей школы

Кабинет Министров Украины и правительство Финляндии 30 мая подписали Соглашение о реализации программы «Учимся вместе 2», которая обеспечит финансовую и экспертную поддержку реформы старшей школы в Украине. Общий объем финансирования, который предоставит Финляндия, составляет до 20 миллионов евро, и средства будут тратиться в течение 2025-2029 годов.
Реформа старшей школы, которая стартует в 2027 году, внедрит для выпускников 9 классов две четкие образовательные траектории:
Согласно договоренности, финская помощь сосредоточится преимущественно на академической траектории, и будет предусматривать такие ключевые направления:
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил: «Финляндия - один из ключевых партнеров Украины во внедрении реформы НУШ. Первый проект «Учимся вместе», стартовавший в 2018 году, помогал становлению Новой украинской школы с самого начала реформы. Мы благодарны за запуск второй фазы этой важной инициативы и финансовую поддержку. Финская экспертиза во внедрении образовательных реформ - весомый вклад в трансформацию нашей системы. Спасибо партнерам».
В среднесрочной перспективе программа «Учимся вместе 2» будет способствовать повышению качества академического профильного среднего образования, его доступности и переходному процессу к компетентностной модели преподавания, которая будет развивать критическое мышление и практические навыки у учащихся.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.