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Ілон Маск залишає посаду очільника Департаменту ефективності уряду США

08:41, 29 травня 2025
Ілон Маск оголосив про відставку з посади очільника DOGE.
Ілон Маск залишає посаду очільника Департаменту ефективності уряду США
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Американський бізнесмен Ілон Маск повідомив, що йде з посади Спеціального державного службовця у Департаменті ефективності уряду США (DOGE). Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

«Оскільки мій призначений термін як Спеціального урядового службовця завершується, я хочу подякувати президенту Трампу за можливість зменшити марні витрати. Місія DOGE лише посилюватиметься з часом, перетворюючись на спосіб життя в усьому уряді», - заявив Маск.

Бізнесмен оголосив про своє рішення наступного дня після того, як CBS опублікував частину інтерв'ю, в якому він розкритикував законопроект, що поєднує зниження податків та посилення імміграційного контролю. Як зауважив мільярдер, це «законопроект про величезні витрати», тоді як Трамп називає його «великим прекрасним законопроектом».

У свою чергу, агентство Associated Press з посиланням на посадовця Білого дому підтвердило відставку Маска.

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США Ілон Маск

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