Ілон Маск залишає посаду очільника Департаменту ефективності уряду США

Ілон Маск оголосив про відставку з посади очільника DOGE.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американський бізнесмен Ілон Маск повідомив, що йде з посади Спеціального державного службовця у Департаменті ефективності уряду США (DOGE). Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

«Оскільки мій призначений термін як Спеціального урядового службовця завершується, я хочу подякувати президенту Трампу за можливість зменшити марні витрати. Місія DOGE лише посилюватиметься з часом, перетворюючись на спосіб життя в усьому уряді», - заявив Маск.

Бізнесмен оголосив про своє рішення наступного дня після того, як CBS опублікував частину інтерв'ю, в якому він розкритикував законопроект, що поєднує зниження податків та посилення імміграційного контролю. Як зауважив мільярдер, це «законопроект про величезні витрати», тоді як Трамп називає його «великим прекрасним законопроектом».

У свою чергу, агентство Associated Press з посиланням на посадовця Білого дому підтвердило відставку Маска.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.