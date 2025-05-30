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НПУ оприлюднила посібник проведення обшуку приміщення нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса

15:52, 30 травня 2025
Посібник містить поради щодо поведінки під час проведення обшуку та зразки документів.
НПУ оприлюднила посібник проведення обшуку приміщення нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса
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Нотаріальна палата України підготувала посібник «Проведення обшуку приміщення нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса».

Посібник містить загальні положення про проведення обшуку у приміщенні нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса, особливості проведення обшуку згідно з положеннями КПК та алгоритм дій нотаріуса при проведенні обшуку.

Так там є поради щодо поведінки під час проведення обшуку і зразки документів.

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