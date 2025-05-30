Анджей Дуда нагородив Кирила Буданова однією з найвищих державних відзнак Польщі для іноземців

Кирило Буданов отримав Золотий Офіцерський Хрест ордена «За заслуги перед Польщею».

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Президент Республіки Польща Анджей Дуда нагородив начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова Золотим Офіцерським Хрестом ордена «За заслуги перед Польщею» – однією з найвищих державних нагород, яку можуть отримати громадяни іноземних держав. Про це повідомила пресслужба ГУР.

«За видатний внесок у розвиток міжнародної співпраці та взаємодії, що пов’язує Республіку Польща з іншими державами та народами, Президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова однією з найвищих нагород Республіки Польща для іноземців — Золотим Офіцерським Хрестом ордена «За заслуги перед Польщею», - сказано у повідомленні.

Від імені президента Польщі нагороди вручив заступник голови Агентства розвідки Республіки Польща полковник Домінік Дуда. Під час вручення він підкреслив важливість польсько-українського партнерства в умовах війни Росії проти України.

У керівництві Польщі підкреслили, внесок української воєнної розвідки у протидію російській агресії є вагомим чинником у забезпеченні безпеки всього європейського континенту.

«Щиро вдячний пану президенту Анджею Дуді за довіру та готовність відзначити дружні польсько-українські відносини! Нинішня війна — це війна за свободу, наші принципи та цінності об’єднаної Європи. Тільки разом ми зможемо дати відсіч російській орді та здолати цю одвічну загрозу Польщі й Україні. Наші народи завжди стоятимуть єдиним валом у борні за мирне майбутнє без війни», - сказав Буданов.

Крім того, Кавалерським хрестом ордена «За заслуги перед Польщею» Дуда відзначив заступника Начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького.

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