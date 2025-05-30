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Андрей Ермак заявил, что Украина готова быть на встрече с делегацией РФ, но РФ должна показать меморандум

12:17, 30 мая 2025
Украина подтвердила участие в переговорах в Стамбуле – Ермак озвучил условия.
Андрей Ермак заявил, что Украина готова быть на встрече с делегацией РФ, но РФ должна показать меморандум
Фото: ОП
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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона готова принять участие в очередной встрече с представителями России, которая запланирована на следующую неделю в Стамбуле. В то же время он подчеркнул, что Киев ожидает конструктивного диалога и требует предоставить проект российской позиции для подготовки.

«Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим присоединиться к конструктивной дискуссии. Это означает, что нам важно получить российский проект», - подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Стамбул на мирные переговоры приедут советники по нацбезопасности США, Германии, Франции и Великобритании.

Отматим, что министр обороны Рустем Умеров, являющийся главой делегации Украины на переговорах с РФ, заявил, что для организации новой встречи с российской делегацией 2 июня сначала нужен их меморандум. Он отметил, что украинская сторона передала российской делегации документ с позицией Украины и россияне его получили.

Напоминаем, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог раскритиковал заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева за угрозы «Третьей мировой войной». В то же время он подчеркнул, что США ожидают получения Меморандума от РФ, который они обещали неделю назад.

Также Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты считают справедливыми опасения России по поводу расширения НАТО и готовы обсуждать этот вопрос.

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