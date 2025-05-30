Польша поддерживает преподавание украинского языка в школах как второго иностранного

Польская сторона выразила поддержку преподаванию украинского языка в польских школах как второго иностранного. Об этом сообщили во время встречи министра образования и науки Украины Оксена Лисового и его первого заместителя Евгения Кудрявца с министром национального образования Республики Польша Барбарой Новацкой и послом Украины в Польше Василием Бондарем. Встреча состоялась на прошлой неделе в Варшаве в рамках рабочей поездки украинской делегации.
Согласно действующему польскому законодательству школы могут вводить преподавание украинского языка при следующих условиях:
Программы для преподавания украинского языка как второго иностранного разрабатывает доцент Института славистики Польской академии наук Павел Левчук.
Кроме того, в польских школах предусмотрены различные формы поддержки для украинских учеников, в частности:
Польская сторона также сообщила о намерении рассмотреть возможность включения украинского языка в перечень языков для сдачи экзамена «восьмиклассника» — обязательного для перехода на следующий уровень среднего образования. Этот вопрос может быть учтен в рамках запланированной реформы школьного образования Польши на 2026 – 2027 годы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.