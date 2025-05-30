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Польша поддерживает преподавание украинского языка в школах как второго иностранного

18:34, 30 мая 2025
Также рассматривается возможность включения украинского языка в перечень для сдачи экзамена «восьмиклассника».
Польша поддерживает преподавание украинского языка в школах как второго иностранного
Источник фото: Getty Іmages
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Польская сторона выразила поддержку преподаванию украинского языка в польских школах как второго иностранного. Об этом сообщили во время встречи министра образования и науки Украины Оксена Лисового и его первого заместителя Евгения Кудрявца с министром национального образования Республики Польша Барбарой Новацкой и послом Украины в Польше Василием Бондарем. Встреча состоялась на прошлой неделе в Варшаве в рамках рабочей поездки украинской делегации.

Согласно действующему польскому законодательству школы могут вводить преподавание украинского языка при следующих условиях:

  • по инициативе родителей, которые могут обратиться с соответствующей просьбой к администрации школы (в случае трудностей можно обратиться в Посольство Украины в Польше);
  • при наличии учителя украинского языка и сформированной группы учеников;
  • по согласованию с директором школы и с разрешения руководящего органа.

Программы для преподавания украинского языка как второго иностранного разрабатывает доцент Института славистики Польской академии наук Павел Левчук.

Кроме того, в польских школах предусмотрены различные формы поддержки для украинских учеников, в частности:

  • бесплатные дополнительные занятия по польскому языку;
  • дополнительные занятия по отдельным предметам;
  • обучение на подготовительном отделении;
  • помощь ассистента учителя, владеющего языком страны происхождения ученика;
  • помощь межкультурного ассистента.

Польская сторона также сообщила о намерении рассмотреть возможность включения украинского языка в перечень языков для сдачи экзамена «восьмиклассника» — обязательного для перехода на следующий уровень среднего образования. Этот вопрос может быть учтен в рамках запланированной реформы школьного образования Польши на 2026 – 2027 годы.

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