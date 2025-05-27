У Черкасах затримали осіб, які напали на працівників ТЦК

У ТЦК підкреслили, що особам тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Фото: depositphotos.com

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Черкасах натовп чоловіків і жінок напав на працівників ТЦК.

27 травня Черкаський обласний ТЦК повідомив, що осіб, причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК та СП у місті Черкаси - затримали та помістили до ізолятора тимчасового утримання.

«Це - троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка.

Наразі триває комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне з’ясування всіх обставин інциденту та проведення досудового розслідування. Чоловіки затримані у порядку ст. 208 КПК України, - заявили у ТЦК.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Трьох затриманих вже помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У ТЦК додали, що зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

«Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів», - повідомили у ТЦК.

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