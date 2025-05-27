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У Черкасах натовп чоловіків і жінок напав на працівників ТЦК, відео

12:05, 27 травня 2025
У Черкасах група осіб напала на представників ТЦК.
У Черкасах натовп чоловіків і жінок напав на працівників ТЦК, відео
Фото: скріншот
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У понеділок, 26 травня, у Черкасах натовп чоловіків і жінок напав на працівників ТЦК. Відео інциденту оприлюднили у соціальних мережах.

Черкаський обласний ТЦК повідомив, що інцидент стався під час перевірки у чоловіків військово-облікових даних на вулиці Різдвяній.

«Громадяни спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП. Наразі поліцейські встановлюють особи правопорушників, свідків та очевидців, проводяться необхідні слідчі та оперативні заходи», - заявили у ТЦК.

Також там додали, що Черкаським районним управлінням поліції за фактом конфлікту розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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Черкаси ТЦК

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