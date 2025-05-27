Практика судів
  1. В Україні

На Буковині зловмисники за 8500 доларів переправляли ухилянтів за кордон поза пунктом пропуску

21:28, 27 травня 2025
Фігуранти доправляли бажаючих покинути територію України до прикордонного населеного пункту Чернівецького району.
На Буковині зловмисники за 8500 доларів переправляли ухилянтів за кордон поза пунктом пропуску
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Буковині правоохоронці затримали двох зловмисників, які підозрюються в сприянні нелегальному переправленню військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Встановлено, що двоє жителів міста Вінниця, віком 22 та 29 років, знаючи про діючі тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов’язаних осіб через державний кордон України, налагодили схему незаконного збагачення.

Фігуранти, діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, на автомобілі «Volkswagen T5», доправляли бажаючих покинути територію України до прикордонного населеного пункту Чернівецького району. Сума «зеленого коридору» становила 8500 доларів.

Правоохоронці затримали обох «бізнесменів» у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України під час транспортування «туриста» до лінії розмежування держкордону.

Наразі слідчі поліції повідомили вінничанам про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За клопотанням співробітників поліції судом обрано підозрюваним запобіжні заходи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмір 500 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення можливих спільників вказаного злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Національна поліція поліція Чернівецька область

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет рекомендував схвалити законопроект про перевірку декларацій доброчесності суддів

ВККС зможе ініціювати перевірку декларації доброчесності — як за власною ініціативою, так і за зверненням.

Після конкурсу до апеляційних судів, кадрова ситуація в судах може стати ще гіршою – Вища рада правосуддя

Значна частина суддів з судів першої інстанції можуть стати суддями апеляційних судів, тоді як добір в суди першої інстанції тільки набирає обертів.

НАЗК нарахувало порушень у деклараціях посадовців ТЦК на 36,8 млн грн – при тому, що перевірило лише 18 декларацій

Агентство з питань запобігання корупції за 2024-2025 роки встигло провести повні перевірки лише 18 декларацій посадовців ТЦК.

ВП ВС довелося скасувати рішення у справі про залиття квартири після ЄСПЛ, який вказав на обов'язок судів з'ясувати факт завчасного отримання сторонами судових повісток чи копій скарг

Кожній стороні має бути забезпечена можливість ознайомитися із зауваженнями або доказами, наданими іншою стороною, у тому числі із апеляційною скаргою іншої сторони, та надати власні зауваження – Великій Палаті Верховного Суду довелося направити малозначну справу на новий розгляд після рішення ЄСПЛ.

Жінка просила встановити факт проживання однією сім’єю без реєстрації з чоловіком, але при цьому була у шлюбі з іншим – що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що перебування жінки в зареєстрованому шлюбі унеможливлює встановлення судом факту її спільного проживання з іншим чоловіком однією сім'єю без реєстрації шлюбу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду