На Буковині зловмисники за 8500 доларів переправляли ухилянтів за кордон поза пунктом пропуску

Фігуранти доправляли бажаючих покинути територію України до прикордонного населеного пункту Чернівецького району.

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На Буковині правоохоронці затримали двох зловмисників, які підозрюються в сприянні нелегальному переправленню військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Встановлено, що двоє жителів міста Вінниця, віком 22 та 29 років, знаючи про діючі тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов’язаних осіб через державний кордон України, налагодили схему незаконного збагачення.

Фігуранти, діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, на автомобілі «Volkswagen T5», доправляли бажаючих покинути територію України до прикордонного населеного пункту Чернівецького району. Сума «зеленого коридору» становила 8500 доларів.

Правоохоронці затримали обох «бізнесменів» у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України під час транспортування «туриста» до лінії розмежування держкордону.

Наразі слідчі поліції повідомили вінничанам про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За клопотанням співробітників поліції судом обрано підозрюваним запобіжні заходи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмір 500 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення можливих спільників вказаного злочину.

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