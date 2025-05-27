На Буковине злоумышленники за 8500 долларов переправляли уклонистов за границу вне пункта пропуска

Фигуранты доставляли желающих покинуть территорию Украины в приграничный населенный пункт Черновицкого района.

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В Черновицкой области правоохранители задержали двух злоумышленников, подозреваемых в содействии нелегальному переправлению военнообязанных за границу. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Установлено, что двое жителей города Винница, в возрасте 22 и 29 лет, зная о действующих временных ограничениях на выезд военнообязанных через государственную границу Украины, наладили схему незаконного обогащения.

Фигуранты, действуя согласно заранее согласованному плану, на автомобиле «Volkswagen T5» доставляли желающих покинуть территорию Украины до приграничного населённого пункта Черновицкого района. Сумма «зелёного коридора» составляла 8500 долларов.

Правоохранители задержали обоих «бизнесменов» в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовно-процессуального кодекса Украины во время транспортировки «туриста» к линии разграничения госграницы.

В настоящее время следователи полиции сообщили винничанам о подозрениях в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконное переправление лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. По ходатайству сотрудников полиции суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 500 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители принимают меры для установления возможных сообщников указанного преступления.

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