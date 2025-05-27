Практика судов
  1. В Украине

На Буковине злоумышленники за 8500 долларов переправляли уклонистов за границу вне пункта пропуска

21:28, 27 мая 2025
Фигуранты доставляли желающих покинуть территорию Украины в приграничный населенный пункт Черновицкого района.
На Буковине злоумышленники за 8500 долларов переправляли уклонистов за границу вне пункта пропуска
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновицкой области правоохранители задержали двух злоумышленников, подозреваемых в содействии нелегальному переправлению военнообязанных за границу. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Установлено, что двое жителей города Винница, в возрасте 22 и 29 лет, зная о действующих временных ограничениях на выезд военнообязанных через государственную границу Украины, наладили схему незаконного обогащения.

Фигуранты, действуя согласно заранее согласованному плану, на автомобиле «Volkswagen T5» доставляли желающих покинуть территорию Украины до приграничного населённого пункта Черновицкого района. Сумма «зелёного коридора» составляла 8500 долларов.

Правоохранители задержали обоих «бизнесменов» в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовно-процессуального кодекса Украины во время транспортировки «туриста» к линии разграничения госграницы.

В настоящее время следователи полиции сообщили винничанам о подозрениях в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконное переправление лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. По ходатайству сотрудников полиции суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 500 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители принимают меры для установления возможных сообщников указанного преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Национальная полиция полиция Черновицкая область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рекомендовал одобрить законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей

ВККС сможет инициировать проверку декларации добропорядочности — как по собственной инициативе, так и по обращению.

После конкурса в апелляционные суды, кадровая ситуация в судах может стать еще хуже – Высший совет правосудия

Значительная часть судей из судов первой инстанции, могут стать судьями апелляционных судов, тогда как отбор в суды первой инстанции только набирает обороты.

НАПК выявило нарушений в декларациях должностных лиц ТЦК на 36,8 млн грн – при этом проверило только 18 деклараций

Агентство по вопросам предотвращения коррупции за 2024-2025 годы успело провести полные проверки только 18 деклараций должностных лиц ТЦК.

БП ВС пришлось отменить решение по делу о затоплении квартиры после решения ЕСПЧ, который указал на обязанность судов установить факт своевременного получения сторонами судебных повесток или копий жалоб

Каждая сторона должна иметь возможность ознакомиться с замечаниями или доказательствами, представленными другой стороной, включая апелляционную жалобу другой стороны, и предоставить свои замечания – Большой Палате Верховного Суда пришлось направить малозначительное дело на новое рассмотрение после решения ЕСПЧ.

Женщина просила установить факт проживания одной семьей без регистрации брака с мужчиной, но при этом состояла в браке с другим – что решил Верховный Суд

Верховный Суд указал, что нахождение женщины в зарегистрированном браке делает невозможным установление судом факта ее совместного проживания с другим мужчиной одной семьей без регистрации брака.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду