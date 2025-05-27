В Киеве прекратили деятельность нелегального онлайн-казино с миллионным заработком

Финансовые операции фигуранты проводили с помощью сети дропов, банковские счета которых предоставлялись игрокам для пополнения личного баланса на сайте казино.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум жителям столицы, которые организовали работу онлайн-казино без лицензии.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, сообщники установили у себя дома специальное программное обеспечение для проведения онлайн-игр. Потенциальным игрокам отправляли в мессенджере ссылку для регистрации на соответствующем веб-ресурсе через оператора «службы поддержки».

Ежемесячная прибыль нелегального онлайн-казино превышала миллион гривен. Финансовые операции фигуранты проводили с помощью сети дропов, банковские счета которых предоставлялись игрокам для пополнения личного баланса на сайте казино.

В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты мобильных операторов, наличные деньги, а также черновые записи и цифровые доказательства противоправной деятельности фигурантов.

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