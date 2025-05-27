Volvo объявила о сокращении штата — уволят около 3000 человек

Volvo уволит около 7% сотрудников по всему миру.

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Шведская компания Volvo Car AB собирается сократить около 7% глобальной рабочей силы, чтобы снизить затраты и сохранить доходы на фоне слабого спроса на автомобили. Об этом сообщает Bloomberg.

Также шведский автопроизводитель пытается восстановить очень низкую стоимость своих акций.

По словам компании, под сокращение попадут около 3 тысяч работников. Всего в Volvo работает около 43 800 человек, более половины из которых – в Швеции.

Автопроизводитель израсходует на реструктуризацию 1,5 миллиарда шведских крон (140 миллионов долларов), что повлияет на результаты компании во втором квартале, пишет Bloomberg.

Наибольшее сокращение коснется 1200 сотрудников в Швеции, а также консультантов, большинство из которых тоже работает в этой стране.

По словам финансового директора компании Фредрика Ханссона, этот шаг является "критически важным" для того, чтобы создать структурно более эффективную и устойчивую компанию.

Отмечается, что главный исполнительный директор Хакан Самуэльсон продвигает масштабную программу повышения эффективности стоимостью 18 миллиардов шведских крон после того, как Volvo сообщила о падении операционной прибыли в первом квартале на 60%.

Меры, объявленные в прошлом месяце, призваны стабилизировать работу автопроизводителя, борющегося с растущими торговыми барьерами и неравномерным спросом на электромобили.

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