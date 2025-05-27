Volvo оголосила про скорочення штату — звільнять близько 3000 людей

Volvo звільнить близько 7% співробітників по всьому світу.

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Шведська компанія Volvo Car AB збирається скоротити близько 7% глобальної робочої сили, аби зменшити витрати й зберегти прибутки на фоні слабкого попиту на автомобілі. Про це повідомляє Bloomberg.

Також шведський автовиробник намагається відновити вкрай низьку вартість своїх акцій.

За словами компанії, під скорочення потраплять приблизно 3 тисячі працівників. Загалом у Volvo працює близько 43 800 людей, понад половина з яких — у Швеції.

Автовиробник витратить на реструктуризацію 1,5 мільярда шведських крон (140 мільйонів доларів), що вплине на результати компанії у другому кварталі, пише Bloomberg.

Найбільше скорочення зачепить 1200 співробітників у Швеції, а також консультантів, більшість з яких теж працює у цій країні.

За словами фінансового директора компанії Фредріка Ханссона, цей крок є "критично важливим" для того, щоб створити структурно ефективнішу та стійкішу компанію.

Зазначається, що головний виконавчий директор Хакан Самуельссон просуває масштабну програму підвищення ефективності вартістю 18 мільярдів шведських крон після того, як Volvo повідомила про падіння операційного прибутку у першому кварталі на 60%.

Заходи, оголошені минулого місяця, покликані стабілізувати роботу автовиробника, який бореться зі зростаючими торговельними бар’єрами та нерівномірним попитом на електромобілі.

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