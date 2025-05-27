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Торкнувся вудкою лінії електропередач — на Полтавщині під час риболовлі загинув 20-річний хлопець

21:10, 27 травня 2025
Юнак вудилищем доторкнувся до лінії електропередач і його, ймовірно, вразило струмом, після чого він упав у воду.
Торкнувся вудкою лінії електропередач — на Полтавщині під час риболовлі загинув 20-річний хлопець
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На Полтавщині правоохоронці з’ясовують обставини трагічної загибелі молодого чоловіка під час риболовлі. Про це повідомляє поліція регіону.

Інцидент стався 24 травня близько 18:30 біля ставка в селі Коржиха Ланнівської громади.

За попередньою інформацією, 20-річний юнак під час риболовлі торкнувся вудкою лінії електропередач. Ймовірно, хлопця вразило струмом, після чого він упав у воду.

Очевидці дістали потерпілого з водойми, однак врятувати його життя не вдалося.

Наразі тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

За фактом події відкрито кримінальне провадження, правоохоронці проводять розслідування.

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Полтава

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