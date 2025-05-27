Коснулся удочкой линии электропередач — в Полтавской области во время рыбалки погиб 20-летний парень

Юноша удилищем прикоснулся к линии электропередач и его, вероятно, поразило током, после чего он упал в воду.

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В Полтавской области правоохранители выясняют обстоятельства трагической гибели молодого мужчины во время рыбалки. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошёл 24 мая около 18:30 возле пруда в селе Коржиха Лановской громады.

По предварительной информации, 20-летний юноша во время рыбалки коснулся удочкой линии электропередач. Предположительно, его ударило током, после чего он упал в воду.

Очевидцы достали пострадавшего из водоёма, однако спасти его жизнь не удалось.

В настоящее время тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

По факту происшествия открыто уголовное производство, правоохранители проводят расследование.

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