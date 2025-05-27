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В сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении ряда услуг

11:56, 27 мая 2025
Возможны перебои с приемом теоретических и практических экзаменов, регистрацией и перерегистрацией транспортных средств, а также назначением надлежащего пользователя.
В сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении ряда услуг
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Главный сервисный центр МВД сообщил, что в Национальной информационной системе проводятся внеплановые технические работы, поэтому в сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении ряда услуг.

В частности:

  • прием теоретических и практических экзаменов;
  • регистрация и перерегистрация транспортных средств;
  • назначение надлежащего пользователя.

Также там добавили, что продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В связи с этим возможны перебои в работе онлайн-сервисов в приложении «Дія» и «Кабинете водителя». В частности:

  • замена водительского удостоверения;
  • перерегистрация авто;
  • шеринг авто;
  • бронирование номерных знаков;
  • продление срока хранения номеров.

«О полном восстановлении предоставления услуг сообщим дополнительно», — добавили в сервисном центре МВД.

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МВД сервисный центр МВД

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