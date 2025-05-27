Главный сервисный центр МВД сообщил, что в Национальной информационной системе проводятся внеплановые технические работы, поэтому в сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении ряда услуг.
В частности:
Также там добавили, что продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
В связи с этим возможны перебои в работе онлайн-сервисов в приложении «Дія» и «Кабинете водителя». В частности:
«О полном восстановлении предоставления услуг сообщим дополнительно», — добавили в сервисном центре МВД.
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