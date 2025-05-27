Возможны перебои с приемом теоретических и практических экзаменов, регистрацией и перерегистрацией транспортных средств, а также назначением надлежащего пользователя.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД сообщил, что в Национальной информационной системе проводятся внеплановые технические работы, поэтому в сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении ряда услуг.

В частности:

прием теоретических и практических экзаменов;

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

назначение надлежащего пользователя.

Также там добавили, что продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В связи с этим возможны перебои в работе онлайн-сервисов в приложении «Дія» и «Кабинете водителя». В частности:

замена водительского удостоверения;

перерегистрация авто;

шеринг авто;

бронирование номерных знаков;

продление срока хранения номеров.

«О полном восстановлении предоставления услуг сообщим дополнительно», — добавили в сервисном центре МВД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.