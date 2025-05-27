В киевском детсаде на Дарнице зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции — что известно

Четверо детей госпитализированы, начато эпидрасследование для выявления источника заражения.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Киеве 26 мая зарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции среди воспитанников одного из дошкольных учебных заведений Дарницкого района. Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний.

Все заболевшие дети были госпитализированы в медицинские учреждения столицы, где проходят бактериологическое обследование на кишечную группу инфекций.

О ситуации уже проинформированы Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве и Департамент здравоохранения КГГА.

Начато эпидемиологическое расследование с целью установления источника заражения и причин возникновения вспышки.

Специалисты призывают граждан быть внимательными и напоминают основные правила профилактики острых кишечных инфекций:

Соблюдайте гигиену: мойте руки с мылом перед едой, после улицы и посещения туалета. Дезинфицируйте детскую посуду, бутылочки и игрушки.

Следите за чистотой кухни: храните сырые и готовые продукты отдельно, обрабатывайте кухонные поверхности и инструменты.

Термически обрабатывайте пищу: мясо, рыбу, яйца необходимо хорошо проваривать или прожаривать.

Употребляйте только безопасную воду: выбирайте бутилированную или кипячёную, тщательно мойте овощи и фрукты.

Не покупайте продукты с рук: избегайте стихийных рынков и всегда проверяйте сроки годности.

При появлении симптомов инфекции — тошноты, боли в животе, диареи или повышения температуры — немедленно обращайтесь к врачу. Самолечение может быть опасным.

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