В киевском детсаде на Дарнице зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции — что известно

В Киеве 26 мая зарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции среди воспитанников одного из дошкольных учебных заведений Дарницкого района. Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний.
Все заболевшие дети были госпитализированы в медицинские учреждения столицы, где проходят бактериологическое обследование на кишечную группу инфекций.
О ситуации уже проинформированы Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве и Департамент здравоохранения КГГА.
Начато эпидемиологическое расследование с целью установления источника заражения и причин возникновения вспышки.
Специалисты призывают граждан быть внимательными и напоминают основные правила профилактики острых кишечных инфекций:
При появлении симптомов инфекции — тошноты, боли в животе, диареи или повышения температуры — немедленно обращайтесь к врачу. Самолечение может быть опасным.
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