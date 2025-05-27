Имеет ли военнослужащий при денежном обеспечении право на налоговую скидку — разъяснение ГНС

Право на налоговую скидку имеет только то физическое лицо, официально работающее по найму и получающее заработную плату в течение года.

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Налоговая служба в Хмельницкой области разъясняет, имеет ли право на налоговую скидку военнослужащий-получатель денежного довольствия право.

Отмечается, что Налоговый кодекс, который регулирует порядок налогообложения доходов физических лиц, в том числе военнослужащих, не предусматривает освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими в связи с выполнением обязанностей несения службы, кроме сумм денежного или имущественного содержания или обеспечения военнослужащих срочной службы (в том числе лиц, проходящих альтернативную службу), предусмотренных законом, которые выплачиваются из бюджета или бюджетным учреждением.

При этом, согласно п. 168.5 НКУ, суммы налога на доходы физических лиц, удерживаемые с денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими, полицейскими, лицами рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, государственной пожарной охраны, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции, а также определенными Законом от 20.12.1991 №2011-XII «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» с изменениями и дополнениями членами семьи, родителями, иждивенцами погибшего (умершего) военнослужащего в связи с выполнением обязанностей во время прохождения службы, направляются исключительно на выплату равноценной и полной компенсации потерь доходов этой категории граждан.

Согласно пп. 14.1.170 НКУ налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, — это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов плательщика налога — резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов — физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую допускается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы и/или в виде дивидендов, в случаях, определенных НКУ.

Заработная плата — это основная и дополнительная заработная плата, иные поощрительные и компенсационные выплаты, выплачиваемые (предоставляемые) плательщику налога в связи с отношениями трудового найма в соответствии с законом.

Порядок применения налоговой скидки предусмотрен ст. 166 НКУ.

Согласно пп. 166.4.2 НКУ общая сумма налоговой скидки, начисленная плательщику налога в отчетном налоговом году, не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода плательщика налога, начисленного как заработная плата, уменьшенного с учетом положений п. 164.6 НКУ, кроме случая, определенного пп. 166.4.4 НКУ, когда общая сумма налоговой скидки не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода плательщика налога, полученного в виде дивидендов, кроме сумм дивидендов, не включаемых в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.

Учитывая изложенное, военнослужащий, который получает денежное обеспечение, не имеет права на применение налоговой скидки.

Право на налоговую скидку имеет физическое лицо, являющееся наемным работником, исключительно по доходам, полученным в течение года в виде заработной платы.

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