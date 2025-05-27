Мерц уточнил свое заявление о снятии ограничений на дальнобойное оружие для Украины

Фридрих Мерц сделал новое заявление относительно снятия странами ограничений на дальность действия оружия для Украины.

Фото: Facebook / Friedrich Merz

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность оружия, поставляемого Киеву. Аналогичное решение приняли Великобритания, Франция и США.

Позже он уточнил свое заявление. Мерц подчеркнул, что его комментарии относительно снятия странами ограничений на дальность действия оружия для Украины касались решения, принятого несколько месяцев назад.

«Вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, в том числе за пределами своих границ, против военных целей на территории России», - сказал Мерц на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что США одобрили передачу Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для Patriot.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.