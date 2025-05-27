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Работаете по совместительству — можете ли получать пособие по временной нетрудоспособности

12:23, 27 мая 2025
Лица, работающие по совместительству, имеют право на больничные по каждому месту работы согласно действующему законодательству.
Работаете по совместительству — можете ли получать пособие по временной нетрудоспособности
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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, может ли лицо, работающее по совместительству, получать помощь по временной нетрудоспособности.

Законодательством предусмотрено предоставление застрахованным лицам (в том числе тем, кто осуществляет предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работает по трудовому договору) помощи по временной нетрудоспособности, по беременности и родам как по основному месту работы (деятельности), так и по месту работы по совместительству (Закон Украины от 18 декабря 2024 года № 4158-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общеобязательного государственного социального страхования»).

Если человек потерял трудоспособность из-за несчастного случая и при этом состоит в трудовых отношениях с другим страхователем (по месту работы, отличному от того, где произошёл несчастный случай), такой страхователь оплачивает пострадавшему первые пять дней временной нетрудоспособности за счёт собственных средств. Размер выплаты — 100% средней заработной платы (облагаемого дохода) независимо от страхового стажа работника.

С шестого дня временной нетрудоспособности финансирование больничных осуществляется Пенсионным фондом Украины.

Помощь по временной нетрудоспособности (вследствие несчастного случая на производстве/профессионального заболевания) назначается и выплачивается работодателем, у которого произошёл страховой случай по социальному страхованию от несчастного случая, в размере 100% средней заработной платы. При этом первые семнадцать дней временной нетрудоспособности оплачиваются этим работодателем за собственные средства.

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Пенсионный фонд ПФУ больничные

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