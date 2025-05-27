В Запорожской области командир бригады ТрО начислил жене 1,2 млн грн боевых за фиктивное участие в боевых действиях

Командир бригады ТрО, его жена и трое подчиненных теперь предстанут перед судом.

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В Запорожской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира одной из бригад ТрО, его жены и трех подчиненных.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, в июле 2023 года бывший командир бригады устроил свою жену на должность стрелка в подразделение, которым сам и командовал. Чтобы скрыть семейную связь, супруги даже официально расторгли брак, однако фактически продолжали проживать вместе.

Также комбриг привлек к противоправной деятельности трех своих подчиненных, которые обеспечили оформление сфальсифицированных документов о якобы участии женщины в боевых действиях непосредственно на линии соприкосновения. На самом же деле военнослужащая не принимала участия в боевых заданиях, а несла службу в тылу рядом с мужем и даже в течение двух недель находилась за границей в Польше, самовольно покинув воинскую часть.

Таким образом, в результате фиктивных отчетов с июля 2023 года по апрель 2024 года она незаконно получила почти 1,2 млн грн дополнительного денежного вознаграждения.

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