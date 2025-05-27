Налоговая разъяснила, может ли юрлицо перейти на упрощенную систему в течение года

Переход на упрощенную систему возможен раз в год при условии соблюдения установленных требований.

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В Главном управлении ГНС в Тернопольской области рассказали, может ли юридическое лицо перейти на упрощенную систему налогообложения в течение года.

Налогоплательщик, который уплачивает другие налоги и сборы в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины, имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения. Для этого необходимо подать заявление в налоговую не позже чем за 15 календарных дней до начала нового квартала.

Такой переход возможен только один раз в год.

Однако, чтобы перейти на упрощенную систему, необходимо выполнить определенные условия. В течение всего предыдущего календарного года (то есть года, предшествующего переходу) субъект хозяйствования должен соблюдать требования, установленные для «упрощенцев» (в частности — объем дохода, виды деятельности, количество работников и т.п. в соответствии со статьей 291.4 НКУ).

К заявлению о переходе прилагается расчет дохода за предыдущий год, составленный в соответствии с налоговыми нормами, в частности правилами, определенными в главе 1 раздела XIV Налогового кодекса.

Ранее мы писали, можно ли отозвать заявление по переходу на упрощенную систему налогообложения.

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