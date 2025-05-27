В Украине впервые отмечают День сил специальных операций в новую дату

27 мая в Украине теперь отмечают День Сил специальных операций вместо 29 июля — согласно указу Президента Владимира Зеленского.

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Во вторник, 27 мая, Украина отмечает День Сил специальных операций. Как известно, Президент Владимир Зеленский своим указом установил новую дату Дня Сил специальных операций ВСУ.

Ранее он приходился на 29 июля, однако указом Зеленского дата была перенесена на 27 мая.

Командование ССО объяснило, что именно 27 мая 2014 года воины полков спецназначения — будущих ССО — вместе с собратьями из других составляющих сил обороны провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта и установили там флаг Украины.

Силы специальных операций ВСУ – это отдельный род сил в составе Вооруженных сил, в состав которого входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, комплектуемые специально обученными специалистами, имеющими специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Бойцы всегда находятся на наиболее горячих участках фронта и выполняют самые сложные задачи.

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