Германия не изменяла ограничения дальности ударов по РФ — вице-канцлер Ларс Клингбайль

Ларс Клингбайль заявил, что Берлин не менял курс по дальнобойности поставляемых Украине ракет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль отрицал снятие ограничений на удары западным дальнобойным оружием по территории РФ. По его словам, новых решений по этому вопросу нет. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

По его словам, Германия не изменяла ограничения для Украины на дальнобойные удары по РФ.

"Новых решений по этому вопросу нет. Мы договорились не обсуждать системы вооружений публично. Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет", - сказал Клингбайль.

Напомним, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Аналогичное решение приняли Великобритания, Франция и США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.