У київському дитсадку на Дарниці зафіксували спалах гострої кишкової інфекції — що відомо

Чотирьох дітей госпіталізували, розпочато епідрозслідування для виявлення джерела зараження.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У Києві 26 травня зареєстрували чотири випадки гострої кишкової інфекції серед вихованців одного з дошкільних навчальних закладів Дарницького району. Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Усі хворі діти були госпіталізовані до медичних установ Києва, де наразі проходять бактеріологічне обстеження на кишкову групу інфекцій.

Про ситуацію вже поінформовано Головне управління Держпродспоживслужби у місті Києві та Департамент охорони здоров’я КМДА.

Розпочато епідеміологічне розслідування з метою встановлення джерела зараження та причин виникнення спалаху.

Фахівці закликають громадян бути пильними та нагадують основні правила профілактики гострих кишкових інфекцій:

Дотримуйтесь гігієни: мийте руки з милом перед їжею, після вулиці та відвідування туалету. Дезінфікуйте дитячий посуд, пляшечки та іграшки.

Слідкуйте за чистотою кухні: окремо зберігайте сирі та готові продукти, дезінфікуйте кухонні поверхні та інструменти.

Термічно обробляйте їжу: м’ясо, рибу, яйця потрібно добре варити або смажити.

Вживайте лише безпечну воду: обирайте бутильовану або кип’ячену, ретельно мийте овочі та фрукти.

Не купуйте продукти з рук: уникайте стихійних ринків і завжди перевіряйте терміни придатності.

У разі появи симптомів інфекції — нудоти, болю в животі, діареї або підвищеної температури — негайно зверніться до лікаря. Самолікування може бути небезпечним.

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