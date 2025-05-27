У київському дитсадку на Дарниці зафіксували спалах гострої кишкової інфекції — що відомо

У Києві 26 травня зареєстрували чотири випадки гострої кишкової інфекції серед вихованців одного з дошкільних навчальних закладів Дарницького району. Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.
Усі хворі діти були госпіталізовані до медичних установ Києва, де наразі проходять бактеріологічне обстеження на кишкову групу інфекцій.
Про ситуацію вже поінформовано Головне управління Держпродспоживслужби у місті Києві та Департамент охорони здоров’я КМДА.
Розпочато епідеміологічне розслідування з метою встановлення джерела зараження та причин виникнення спалаху.
Фахівці закликають громадян бути пильними та нагадують основні правила профілактики гострих кишкових інфекцій:
У разі появи симптомів інфекції — нудоти, болю в животі, діареї або підвищеної температури — негайно зверніться до лікаря. Самолікування може бути небезпечним.
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