У сервісних центрах МВС можуть бути перебої в наданні низки послуг

Можуть бути перебої з прийманням теоретичних і практичних іспитів, реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, а також призначення належного користувача.

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Головний сервісний центр МВС повідомив, що в Національній інформаційній системі ведуться позапланові технічні роботи, тому у сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні низки послуг.

Серед яких:

- приймання теоретичних і практичних іспитів;

- реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

- призначення належного користувача.

Також там додали, що продовжуються роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

У зв’язку цим можливі перебої в роботі онлайн-сервісів у Дії та Кабінеті водія. Зокрема:

- заміна посвідчення водія;

- перереєстрація авто;

- шеринг авто;

- бронювання номерних знаків;

- продовження терміну зберігання номерів.

«Про повне відновлення надання послуг повідомимо додатково», - додали у сервісному центрі МВС.

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