У Києві припинили діяльність нелегального онлайн-казино з мільйонним заробітком

Фінансові операції фігуранти провадили за допомогою мережі дропів, банківські рахунки яких надавалися гравцям для поповнення особистого балансу на сайті казино.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру двом мешканцям столиці, які організували роботу онлайн — казино без ліцензії.

Як повідомила Київська міська прокуратура, спільники вдома встановили спеціальне програмне забезпечення для проведення онлайн-ігор. Потенційним гравцям надсилали в месенджері посилання для реєстрації на відповідному вебресурсі через оператора «служби підтримки».

Щомісячний прибуток нелегального онлайн-казино перевищував мільйон гривень. Фінансові операції фігуранти провадили за допомогою мережі дропів, банківські рахунки яких надавалися гравцям для поповнення особистого балансу на сайті казино.

В ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти мобільних операторів, готівку, а також чорнові записи й цифрові докази протиправної діяльності фігурантів.

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