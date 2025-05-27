В Черкассах группа лиц напала на представителей ТЦК.

Фото: скриншот

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В понедельник, 26 мая, в Черкассах толпа мужчин и женщин напала на сотрудников ТЦК. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.

Черкасский областной ТЦК сообщил, что инцидент произошел во время проверки у мужчин военно-учетных данных на улице Рождественской.

«Граждане спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП. В настоящее время полицейские устанавливают личности правонарушителей, свидетелей и очевидцев, проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия», — заявили в ТЦК.

Также там добавили, что Черкасским районным управлением полиции по факту конфликта начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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