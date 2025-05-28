Міноборони оновлює меню для ЗСУ: каталог продуктів буде оновлено з урахуванням бойових умов

Закупівельна агенція Міноборони презентувала нову стратегію харчового забезпечення армії.

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Команда закупівельної агенції Міноборони «Державний оператор тилу» представила оборонному відомству й командуванням Сил логістики та Медичних сил пропозиції щодо оновлення номенклатури харчового каталогу для ЗСУ. Серед ключових змін — скорочення зайвих позицій, перехід на заморожену продукцію, підтримка українських виробників і додавання популярних серед бійців продуктів.

Мета ініціативи — оптимізувати асортимент без втрати різноманітності, але з уникненням розмиття вартості раціону. За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, лише торік завдяки новим підходам вдалося заощадити 6 млрд грн із передбачених 29 млрд на харчування армії.

Каталог переглядають на основі даних, отриманих під час цифровізації обліку споживання. У зв’язку з активними бойовими діями й реальними запитами військових, з нього вилучать продукти, які не замовляються або складні в логістиці: зокрема, малину замінять на лохину, охолоджену свинину — на заморожену, окремі види риби — на стейки українського виробництва.

«Як показує практика, через більш тривалий термін споживання військові, за наявності альтернативи, переважно обирають м’ясні та рибні позиції у замороженому вигляді, а не охолодженому. Ягоди, зокрема малина, потребують спеціальних умов транспортування та зберігання, тому нерідко прибувають вже неналежної якості. Щодо риби – додатково планується розширити асортимент саме українських виробників, зокрема додати калібровані рибні стейки, чищену та патрану заморожену рибу локальних виробництв. Інші позиції, що пропонуються до вилучення, мають у каталозі схожі за характеристиками аналоги, тож ці зміни не позначаться на загальній різноманітності асортименту», – заявила Галина Літош, директорка програми харчування ДОТ.

Також планується додати нові затребувані позиції: зефір, халву, кекси, заморожений стейк товстолоба, бутильовану воду (до 6 л тощо).

Кількість артикулів скоротять із 360 до приблизно 340. Триває також робота над стандартизацією описів товарів відповідно до держстандартів і ринкової реальності.

Наступним кроком стане робота з постачальниками, аналіз їхніх пропозицій і остаточне формування оновленого каталогу.

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