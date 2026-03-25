Укрзалізниця призначає додаткові поїзди та подовжує маршрут до Яремче

29-31 березня курсуватимуть додаткові рейси, сформовані зі спальних вагонів, адаптованих під сидячі місця.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через зростання пасажиропотоку наприкінці березня та на початку квітня Укрзалізниця повідомила, що запускає чотири додаткові поїзди, а також продовжує один із рейсів далекого сполучення до Яремче.

Додаткові поїзди на пікові дати

29 березня курсуватимуть:

поїзд №220/219 Київ – Дніпро;

поїзд №289/290 Київ – Львів;

поїзд №168/167 Львів – Одеса.

30 та 31 березня призначено поїзд:

№243/244 Київ – Львів.

У складі цих поїздів використовуватимуться спальні вагони, адаптовані під сидячі місця. При цьому непарні місця розташовані біля вікна, парні — ближче до проходу.

В Укрзалізниці зазначають, що додаткові рейси призначено за рахунок обертів нічних поїздів, що дозволяє ефективно використовувати рухомий склад без залучення додаткових вагонів.

Продовження маршруту до Яремче

Із 2 квітня поїзд №207/208—177/178 Київ – Івано-Франківськ продовжать до станції Яремче.

Відправлення з Києва — о 22:00, прибуття до Яремче — о 08:30.

У зворотному напрямку: відправлення з Яремче — о 09:00, прибуття до Києва — о 19:54.

Поїзд курсуватиме щоденно, крім 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня у зв’язку з колійними роботами.

Пересадки в гірські напрямки

Для пасажирів, які подорожують далі в гори, організовано пересадки до Микуличина, Татарова та Ворохти.

Призначено регіональний поїзд №812/811 Яремче — Ворохта з узгодженим графіком:

відправлення з Яремче — о 08:50, прибуття до Ворохти — о 09:24;

зворотно: відправлення з Ворохти — о 07:32, прибуття до Яремче — о 08:10.

Поїзд курсуватиме 3–5, 9–12, 19, 27–29 квітня. На маршруті використовуватимуть дизель-поїзди серії ДПКр.

Де придбати квитки

Квитки доступні у мобільному застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті та в касах вокзалів. Перед поїздкою пасажирам рекомендують перевіряти актуальний розклад руху поїздів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.