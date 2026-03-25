  1. В Україні

Укрзалізниця призначає додаткові поїзди та подовжує маршрут до Яремче

20:58, 25 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
29-31 березня курсуватимуть додаткові рейси, сформовані зі спальних вагонів, адаптованих під сидячі місця.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через зростання пасажиропотоку наприкінці березня та на початку квітня Укрзалізниця повідомила, що запускає чотири додаткові поїзди, а також продовжує один із рейсів далекого сполучення до Яремче.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Додаткові поїзди на пікові дати

29 березня курсуватимуть:

  • поїзд №220/219 Київ – Дніпро;
  • поїзд №289/290 Київ – Львів;
  • поїзд №168/167 Львів – Одеса.

30 та 31 березня призначено поїзд:

  • №243/244 Київ – Львів.

У складі цих поїздів використовуватимуться спальні вагони, адаптовані під сидячі місця. При цьому непарні місця розташовані біля вікна, парні — ближче до проходу.

В Укрзалізниці зазначають, що додаткові рейси призначено за рахунок обертів нічних поїздів, що дозволяє ефективно використовувати рухомий склад без залучення додаткових вагонів.

Продовження маршруту до Яремче

Із 2 квітня поїзд №207/208—177/178 Київ – Івано-Франківськ продовжать до станції Яремче.

Відправлення з Києва — о 22:00, прибуття до Яремче — о 08:30.
У зворотному напрямку: відправлення з Яремче — о 09:00, прибуття до Києва — о 19:54.

Поїзд курсуватиме щоденно, крім 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня у зв’язку з колійними роботами.

Пересадки в гірські напрямки

Для пасажирів, які подорожують далі в гори, організовано пересадки до Микуличина, Татарова та Ворохти.

Призначено регіональний поїзд №812/811 Яремче — Ворохта з узгодженим графіком:

  • відправлення з Яремче — о 08:50, прибуття до Ворохти — о 09:24;
  • зворотно: відправлення з Ворохти — о 07:32, прибуття до Яремче — о 08:10.

Поїзд курсуватиме 3–5, 9–12, 19, 27–29 квітня. На маршруті використовуватимуть дизель-поїзди серії ДПКр.

Де придбати квитки

Квитки доступні у мобільному застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті та в касах вокзалів. Перед поїздкою пасажирам рекомендують перевіряти актуальний розклад руху поїздів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Укрзалізниця

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]