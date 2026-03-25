Укрзализныця назначает дополнительные поезда и продлевает маршрут до Яремче

20:58, 25 марта 2026
29-31 марта будут курсировать дополнительные рейсы, сформированные из спальных вагонов, переоборудованных под сидячие места.
Укрзализныця назначает дополнительные поезда и продлевает маршрут до Яремче
В связи с ростом пассажиропотока в конце марта и начале апреля Укрзализныця сообщила, что запускает четыре дополнительных поезда, а также продлевает один из рейсов дальнего следования до Яремче.

Дополнительные поезда на пиковые даты

29 марта будут курсировать:

  • поезд №220/219 Киев – Днепр;
  • поезд №289/290 Киев – Львов;
  • поезд №168/167 Львов – Одесса.

30 и 31 марта назначен поезд:

  • №243/244 Киев – Львов.

В составе этих поездов будут использоваться спальные вагоны, адаптированные под сидячие места. При этом нечетные места расположены у окна, четные — ближе к проходу.

В «Укрзализныце» отмечают, что дополнительные рейсы назначены за счет оборотов ночных поездов, что позволяет эффективно использовать подвижной состав без привлечения дополнительных вагонов.

Продление маршрута до Яремче

Со 2 апреля поезд №207/208—177/178 Киев – Ивано-Франковск продлят до станции Яремче.

Отправление из Киева — в 22:00, прибытие в Яремче — в 08:30.

В обратном направлении: отправление из Яремче — в 09:00, прибытие в Киев — в 19:54.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля в связи с путевыми работами.

Пересадки в горные направления

Для пассажиров, продолжающих путь в горы, организованы пересадки до Микуличина, Татарова и Ворохты.

Назначен региональный поезд №812/811 Яремче — Ворохта с согласованным расписанием:

  • отправление из Яремче — в 08:50, прибытие в Ворохту — в 09:24;
  • в обратном направлении: отправление из Ворохты — в 07:32, прибытие в Яремче — в 08:10.

Поезд будет курсировать 3–5, 9–12, 19, 27–29 апреля. На маршруте будут использоваться дизель-поезда серии ДПКр.

Где приобрести билеты

Билеты доступны в мобильном приложении «Укрзализныци», на официальном сайте и в кассах вокзалов. Перед поездкой пассажирам рекомендуется проверять актуальное расписание движения поездов.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В законопроекте о ВПО не гарантировали предоставление другого жилья перед выселением

Отдельные положения законопроекта требуют доработки из-за пробелов в механизмах идентификации, жилищных гарантиях и полномочиях органов исполнительной власти.

Коммерческую тайну исключат из перечня объектов интеллектуальной собственности: Министерство вынесло на обсуждение законопроект

Предложенные изменения предусматривают новую модель регулирования коммерческой тайны, отделяя ее от сферы интеллектуальной собственности

Аннулировали инвалидность «задним числом»: суд в Одессе разоблачил надуманные долги для пенсионера

Суд отменил уплату многотысячной суммы, безосновательно начисленной органом ПФУ.

ВС оставил в силе увольнение Марины Прилуцкой из Минюста из-за гражданства РФ

Верховный суд отказал должностному лицу с российским паспортом в восстановлении на должности в Министерстве юстиции.

Госфинмониторинг обязал банки добавлять выписки клиентов в отчеты о подозрениях

Регулятор обязал добавлять выписки по счетам всех клиентов в сообщения о подозрительной деятельности и меняет правила отображения контрагентов.

