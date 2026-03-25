Укрзализныця назначает дополнительные поезда и продлевает маршрут до Яремче
В связи с ростом пассажиропотока в конце марта и начале апреля Укрзализныця сообщила, что запускает четыре дополнительных поезда, а также продлевает один из рейсов дальнего следования до Яремче.
Дополнительные поезда на пиковые даты
29 марта будут курсировать:
- поезд №220/219 Киев – Днепр;
- поезд №289/290 Киев – Львов;
- поезд №168/167 Львов – Одесса.
30 и 31 марта назначен поезд:
- №243/244 Киев – Львов.
В составе этих поездов будут использоваться спальные вагоны, адаптированные под сидячие места. При этом нечетные места расположены у окна, четные — ближе к проходу.
В «Укрзализныце» отмечают, что дополнительные рейсы назначены за счет оборотов ночных поездов, что позволяет эффективно использовать подвижной состав без привлечения дополнительных вагонов.
Продление маршрута до Яремче
Со 2 апреля поезд №207/208—177/178 Киев – Ивано-Франковск продлят до станции Яремче.
Отправление из Киева — в 22:00, прибытие в Яремче — в 08:30.
В обратном направлении: отправление из Яремче — в 09:00, прибытие в Киев — в 19:54.
Поезд будет курсировать ежедневно, кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля в связи с путевыми работами.
Пересадки в горные направления
Для пассажиров, продолжающих путь в горы, организованы пересадки до Микуличина, Татарова и Ворохты.
Назначен региональный поезд №812/811 Яремче — Ворохта с согласованным расписанием:
- отправление из Яремче — в 08:50, прибытие в Ворохту — в 09:24;
- в обратном направлении: отправление из Ворохты — в 07:32, прибытие в Яремче — в 08:10.
Поезд будет курсировать 3–5, 9–12, 19, 27–29 апреля. На маршруте будут использоваться дизель-поезда серии ДПКр.
Где приобрести билеты
Билеты доступны в мобильном приложении «Укрзализныци», на официальном сайте и в кассах вокзалов. Перед поездкой пассажирам рекомендуется проверять актуальное расписание движения поездов.
