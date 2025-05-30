В Черкассах сообщили о подозрении группе лиц, совершивших нападение на военнослужащих ТЦК

Трем мужчинам инкриминируется умышленное причинение легких телесных повреждений служебному лицу, женщине — подстрекательство к совершению этого преступления.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Черкассах толпа мужчин и женщин напала на сотрудников ТЦК. Позже лиц задержали.

30 мая Офис Генерального прокурора сообщил, что правоохранители сообщили о подозрении четырем жителям г. Черкассы по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

Кроме того, трем мужчинам инкриминируется умышленное причинение легких телесных повреждений служебному лицу, женщине — подстрекательство к совершению этого преступления.

По данным следствия, 26 мая военнослужащие Черкасского ТЦК во время патрулирования города остановили 24-летнего мужчину для проверки военно-учетных документов. Выяснилось, что при себе он их не имел.

«В ходе установления личности подошла женщина и начала вести себя агрессивно. Позже на месте инцидента появились другие местные жители, среди которых было трое мужчин 38, 48 и 49 лет. Они грубо выражались в адрес военнослужащих ТЦК и СП, а после призывов женщины начали наносить им телесные повреждения.

В результате противоправных действий они были лишены возможности выполнять мобилизационные мероприятия и получили травмы», — заявили в ОГП.

Также там добавили, что трех мужчин, причастных к нападению на представителей ТЦК и СП, правоохранители задержали. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, а женщине — круглосуточный домашний арест.

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