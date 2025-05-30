Практика судов
  1. В Украине

В Черкассах сообщили о подозрении группе лиц, совершивших нападение на военнослужащих ТЦК

13:11, 30 мая 2025
Трем мужчинам инкриминируется умышленное причинение легких телесных повреждений служебному лицу, женщине — подстрекательство к совершению этого преступления.
В Черкассах сообщили о подозрении группе лиц, совершивших нападение на военнослужащих ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Черкассах толпа мужчин и женщин напала на сотрудников ТЦК. Позже лиц задержали.

30 мая Офис Генерального прокурора сообщил, что правоохранители сообщили о подозрении четырем жителям г. Черкассы по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

Кроме того, трем мужчинам инкриминируется умышленное причинение легких телесных повреждений служебному лицу, женщине — подстрекательство к совершению этого преступления.

По данным следствия, 26 мая военнослужащие Черкасского ТЦК во время патрулирования города остановили 24-летнего мужчину для проверки военно-учетных документов. Выяснилось, что при себе он их не имел.

«В ходе установления личности подошла женщина и начала вести себя агрессивно. Позже на месте инцидента появились другие местные жители, среди которых было трое мужчин 38, 48 и 49 лет. Они грубо выражались в адрес военнослужащих ТЦК и СП, а после призывов женщины начали наносить им телесные повреждения.

В результате противоправных действий они были лишены возможности выполнять мобилизационные мероприятия и получили травмы», — заявили в ОГП.

Также там добавили, что трех мужчин, причастных к нападению на представителей ТЦК и СП, правоохранители задержали. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, а женщине — круглосуточный домашний арест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП прокуратура Черкассы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Александр Федиенко ответил, не будет ли разрешение на выезд мужчинам 23-24 лет стимулировать отток граждан за границу

«У нас огромная проблема, когда отец не может выехать к своему сыну из-за каких-то ограничений», заявил член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федиенко.

Экс-член ГРД и директор департамента КГГА Марина Соловьева сообщила об открытии в отношении нее производства из-за выездов за границу

В документе, который частично обнародовала директор, также упоминается ее пересечение границы в июне 2024 года (Германия) и сентябре 2024 года (Испания).

Верховная Рада назначит 3 «международников» в Совещательную группу экспертов, которая будет отбирать новых членов Счетной палаты

Парламент вскоре назначит трех иностранных экспертов в состав совещательной группы, после чего начнется прием документов от кандидатов в члены Счетной палаты.

Комиссия по отбору директора БЭБ засекретила даже для кандидатов данные об их оценках за практические работы и людей, которые эти оценки выставляли

Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности отказала Виктору Дубовику в предоставлении информации о том, как и кем были выставлены оценки, обсуждались ли комиссией работы кандидатов, как подводились итоги, если экспертов было несколько, а на заседании Комиссии был объявлен только итоговый балл.

Комитет согласовал законопроект об получении образования военнослужащими 18-25 лет без отрыва от службы, но пока непонятно, как они будут это делать

Мужчины от 18 до 25 лет, призванные или подписавшие контракт, смогут обучаться без отрыва от военной службы – но пока непонятно, каким образом это должно быть реализовано в условиях боевых действий.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва