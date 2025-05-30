НБУ повідомляє про зниження частки непрацюючих кредитів у банківському секторі у травні

Скорочення відбулося завдяки зростанню кредитного портфеля та зменшення обсягу NPL.

Джерело фото: НБУ

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Національний банк України повідомив, що станом на 1 травня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі знизилася до 28,3%, що на 2 відсоткових пункти менше порівняно з початком року.

Основним фактором зниження частки NPL став приріст кредитного портфеля, при цьому обсяг непрацюючих кредитів також скорочується. За період січень–квітень 2025 року обсяг NPL зменшився на 8,1 млрд грн, тоді як обсяг валових кредитів зріс на 62,5 млрд грн.

Скорочення частки непрацюючих кредитів зафіксовано у всіх групах банків та одночасно у роздрібному і корпоративному кредитних портфелях — до 14,2% та 36,6% відповідно. Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк» та старих безнадійних боргів у державних банках частка NPL у банківській системі становить 17,0%.

З 2025 року банки перейшли на визначення NPL за оновленою методологією згідно з вимогами Європейського Союзу. Це не мало суттєвого впливу на частку NPL завдяки виваженим підходам фінансових установ до оцінки ризиків та високій якості кредитного портфеля, водночас сприяючи підвищенню прозорості банківського сектору, пояснюють у НБУ.

Водночас у Нацбанку вказують, що ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з 2018 року, частка непрацюючих кредитів у банках України стабільно знижувалася — з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.

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