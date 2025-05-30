Олександр Федієнко відповів, чи не буде дозвіл на виїзд чоловікам 23-24 років стимулювати відтік громадян за кордон

«У нас величезна проблема, коли батько не може виїхати до свого сина через якісь обмеження», - заявив член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федієнко.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський 29 травня заявив про обговорення депутатами ідеї щодо надання дозволу на виїзд за кордон чоловікам до 23-24 років. За його словами, це забезпечить можливість студентам, які навчаються за кордоном, спілкуватися з рідними.

Наразі невідомо, чому ця проблема зацікавила депутатів саме у 2025 році.

При цьому згідно даних декларації Федір Веніславський має двох синів. За даними порталу parlament.ua, молодший син народного депутата, Андрій Веніславський, народився у 2004 році, тобто йому виповниться 21 рік.

В свою чергу, інший член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко в ефірі новинного каналу «НовиниLive» розповів, що дозвіл на виїзд таким чоловікам – це його ідея.

«Дійсно, місяць тому я підняв це питання у нашій фракції, коли батьки юнаків, які досягли 17-річного віку вивозять їх з України, вони вступають у закордонні навчальні заклади, там соціалізуються, і повернутися до України після цього неможливо.

Плюс, ми маємо величезну проблему, коли батько не може виїхати до свого сина через якісь там обмеження. Тому я підняв це питання, що нам потрібно цю прірву якось розірвати», зазначив Федієнко.

«Ми кажемо про юнака, який вступив до навчального закладу за кордоном, ми маємо цей заклад валідувати, щоб не було шахрайства. Тому треба дозволити, щоб цей юнак до 23 років мав безперешкодну можливість виїхати та в’їхати», вказав він.

В свою чергу, ведучі зазначили, що, дійсно, можливо, потрібно надати дозвіл на перетин кордону 17-18-річним чоловікам, але 23-24 роки – це передмобілізаційний вік. «Виходить, ми, навпаки, стимулюємо їх виїхати перед тим, як вони досягнуть мобілізаційного віку. Незрозуміло, у чому логіка», вказав ведучий.

На це Федієнко відповів, що «к Комітеті це питання не обговорювалося».

«Особисто я, як народний депутат, ініціював обговорення питання щодо віку 17-23. Після 23 мова не йде. І суто для тієї категорії населення, яке навчається у закордонних навчальних вишах. Ми ще не визначилися, як це буде у законі, до 22 чи 23 років», додав він.

Слід зазначити, що Олександр Федієнко не декларував в останніх деклараціях своїх членів родини, а у відкритих джерелах відсутні дані про те, чи є у нього діти або онуки.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.