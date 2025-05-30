Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Олександр Федієнко відповів, чи не буде дозвіл на виїзд чоловікам 23-24 років стимулювати відтік громадян за кордон

12:53, 30 травня 2025
«У нас величезна проблема, коли батько не може виїхати до свого сина через якісь обмеження», - заявив член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федієнко.
Олександр Федієнко відповів, чи не буде дозвіл на виїзд чоловікам 23-24 років стимулювати відтік громадян за кордон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський 29 травня заявив про обговорення депутатами ідеї щодо надання дозволу на виїзд за кордон чоловікам до 23-24 років. За його словами, це забезпечить можливість студентам, які навчаються за кордоном, спілкуватися з рідними.

Наразі невідомо, чому ця проблема зацікавила депутатів саме у 2025 році.

При цьому згідно даних декларації Федір Веніславський має двох синів. За даними порталу parlament.ua, молодший син народного депутата, Андрій Веніславський, народився у 2004 році, тобто йому виповниться 21 рік.

В свою чергу, інший член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко в ефірі новинного каналу «НовиниLive» розповів, що дозвіл на виїзд таким чоловікам – це його ідея.

«Дійсно, місяць тому я підняв це питання у нашій фракції, коли батьки юнаків, які досягли 17-річного віку вивозять їх з України, вони вступають у закордонні навчальні заклади, там соціалізуються, і повернутися до України після цього неможливо.

Плюс, ми маємо величезну проблему, коли батько не може виїхати до свого сина через якісь там обмеження. Тому я підняв це питання, що нам потрібно цю прірву якось розірвати», зазначив Федієнко.

«Ми кажемо про юнака, який вступив до навчального закладу за кордоном, ми маємо цей заклад валідувати, щоб не було шахрайства. Тому треба дозволити, щоб цей юнак до 23 років мав безперешкодну можливість виїхати та в’їхати», вказав він.

В свою чергу, ведучі зазначили, що, дійсно, можливо, потрібно надати дозвіл на перетин кордону 17-18-річним чоловікам, але 23-24 роки – це передмобілізаційний вік. «Виходить, ми, навпаки, стимулюємо їх виїхати перед тим, як вони досягнуть мобілізаційного віку. Незрозуміло, у чому логіка», вказав ведучий.

На це Федієнко відповів, що «к Комітеті це питання не обговорювалося».

«Особисто я, як народний депутат, ініціював обговорення питання щодо віку 17-23. Після 23 мова не йде. І суто для тієї категорії населення, яке навчається у закордонних навчальних вишах. Ми ще не визначилися, як це буде у законі, до 22 чи 23 років», додав він.

Слід зазначити, що Олександр Федієнко не декларував в останніх деклараціях своїх членів родини, а у відкритих джерелах відсутні дані про те, чи є у нього діти або онуки.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України кордон перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Олександр Федієнко відповів, чи не буде дозвіл на виїзд чоловікам 23-24 років стимулювати відтік громадян за кордон

«У нас величезна проблема, коли батько не може виїхати до свого сина через якісь обмеження», - заявив член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федієнко.

Екс-член ГРД і директор департаменту КМДА Марина Соловйова розповіла, що стосовно неї відкрили провадження через виїзди за кордон

В документі, який частково оприлюднила директорка, також згадується перетин нею кордону у червні 2024 року (Німеччина) та вересні 2024 року (Іспанія).

Верховна Рада призначить 3 «міжнародників» до Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових членів Рахункової палати

Парламент незабаром призначить трьох іноземних експертів до складу дорадчої групи, після чого почнеться прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати.

Комісія з відбору директора БЕБ засекретила навіть для кандидатів дані про їх оцінки за практичні роботи та людей, які ці оцінки виставляли

Конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки відмовила Віктору Дубовику у наданні інформації стосовно того, як і ким були виставлені оцінки, чи обговорювалися комісією роботи кандидатів, як підбивали підсумки, якщо експертів було декілька, а на засіданні Комісії оголосили лише підсумковий бал.

Комітет погодив законопроект про отримання освіти військовослужбовцями 18-25 років без відриву від служби, але поки незрозуміло, як вони будуть це робити

Чоловіки від 18 до 25 років, яких призвали, або ж які підписали контракт, зможуть навчатися без відриву від військової служби – але поки незрозуміло, яким чином це має бути реалізовано в умовах бойових дій.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва