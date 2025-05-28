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Конец эпохи базарного хаоса — возле вокзала в Киеве демонтировали стихийный рынок, фото

23:12, 28 мая 2025
Коммунальщики демонтировали рынок в «Яме» возле Центрального вокзала – на это ушло полгода.
Конец эпохи базарного хаоса — возле вокзала в Киеве демонтировали стихийный рынок, фото
Источник фото: Киевдемонтаж
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В Киеве завершили демонтаж рынка, который десятилетиями встречал пассажиров прямо возле Центрального железнодорожного вокзала. Место, которое знали все, кто хотя бы раз приезжал в столицу поездом, больше не выглядит как многоуровневая карта хаоса из контейнеров, мусора и запущенности.

За более чем полгода коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» освободило почти 4000 квадратных метров городского пространства. Было демонтировано около 150 сооружений — металлических конструкций, которые утратили и функциональность, и стандарты безопасности, и всякую связь с эстетикой города.

Ликвидация рынка на этой локации стала не только шагом к благоустройству, но и попыткой изменить первое впечатление о Киеве для тех, кто только приезжает в столицу, говорят в «Киевдемонтаж».

Сегодня пространство возле вокзала снова «дышит», чистое и гораздо ближе к тому, каким должно быть в современном европейском городе.

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Киев

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