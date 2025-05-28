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Семейные врачи больше не смогут направлять на МРТ и КТ: кто теперь выписывает сложные исследования

22:36, 28 мая 2025
Семейный врач больше не может назначать сложные диагностические исследования, такие как МРТ, КТ и расширенные анализы – теперь это право предоставлено только узким специалистам.
Семейные врачи больше не смогут направлять на МРТ и КТ: кто теперь выписывает сложные исследования
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Семейный врач больше не может выписывать направления на сложные исследования — теперь это может делать исключительно узкий специалист, который ведет заболевание пациента. Об этом сообщила глава Национальной службы здоровья Украины Наталия Гусак в интервью для «УП. Жизнь».

Ранее семейный врач мог направлять на большинство обследований — от УЗИ и рентгена до МРТ и КТ.
Теперь врачи первичного звена могут направлять только на следующие исследования:

  • УЗИ (брюшной полости, щитовидной железы, мочевого пузыря и др.);
  • рентген (грудная клетка, конечности);
  • холтеровское мониторирование;
  • эндоскопические исследования пищеварительной, дыхательной, урологической и гинекологической систем;
  • базовые лабораторные анализы.

Все эти обследования покрываются НСЗУ в рамках пакета «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях».

Однако семейный врач больше не имеет права направлять на такие сложные исследования, как:

  • магнитно-резонансная томография (МРТ);
  • компьютерная томография (КТ);
  • некоторые расширенные анализы;
  • спирометрия (исследование функции легких).

Теперь это может делать исключительно профильный специалист, который сопровождает пациента.

Согласно замыслу НСЗУ, такие изменения помогут навести порядок в маршрутизации пациентов, избежать дублирования направлений и сократить количество случаев назначения обследований без показаний.

На данный момент НСЗУ не установила технических ограничений для создания направлений от семейных врачей. Медики все еще могут их выписывать, однако такие обследования, назначенные с нарушением правил, не будут оплачены государством, подчеркивает Наталия Гусак.

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Минздрав больница

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