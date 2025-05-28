В Киеве продолжается набор в детские сады: подано 15 тысяч заявок, свободных мест – 11 тысяч

Городская власть работает над оптимизацией сети детских садов, учитывая вызовы военного времени и демографические изменения.

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В Киеве активно готовятся к новому учебному году в дошкольных учреждениях. В электронной системе «СЕЗ ЗДО» уже зарегистрировано 15 тысяч заявок на поступление в детские сады на 2025/2026 учебный год. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

В настоящее время в системе остаются 11 тысяч свободных мест, из которых 5,7 тысячи мест предоставляются детям первоочередно.

«Все процессы – прозрачные, с четким алгоритмом, который исключает ручное вмешательство. Мы уже несколько лет последовательно совершенствуем электронную систему «СЕЗ ЗДО» и продолжим это делать», – подчеркнули в КГГА.

Там также добавили, что несмотря на вызовы военного времени главным приоритетом остается безопасность. На сегодняшний день в детских садах оборудовано более 77,6 тысячи мест в укрытиях для 83,9 тысячи участников образовательного процесса, что составляет 93% от потребности.

«Нужно смотреть на ситуацию честно – снижается рождаемость, многие уехали. Это реальность, которую нельзя игнорировать. В городе есть детские сады, в которых посещаемость составляет 52%. Поэтому параллельно с набором мы работаем над тем, как оптимизировать сеть и сделать ее эффективной, без потерь для семей», – отметил заместитель главы КГГА.

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