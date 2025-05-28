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У Києві триває набір до дитячих садків: подано 15 тисяч заявок, вільних місць – 11 тисяч

22:18, 28 травня 2025
Міська влада працює над оптимізацією мережі дитсадків, враховуючи виклики воєнного часу та демографічні зміни.
У Києві триває набір до дитячих садків: подано 15 тисяч заявок, вільних місць – 11 тисяч
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У Києві активно готуються до нового навчального року у закладах дошкільної освіти. В електронній системі «СЕЗ ЗДО» вже зареєстровано 15 тисяч заявок на вступ до садочків на 2025/2026 навчальний рік. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Наразі у системі залишаються 11 тисяч вільних місць, з яких 5,7 тисячі місць надають дітям першочергово.

«Усі процеси − прозорі, з чітким алгоритмом, який унеможливлює ручне втручання. Ми вже кілька років послідовно вдосконалюємо електронну систему «СЕЗ ЗДО» і продовжимо це робити», – підкреслили у КМДА.

Там також додали, що попри виклики воєнного часу головним пріоритетом залишається безпека. На сьогодні у дитсадках облаштовано понад 77,6 тисячі місць в укриттях для 83,9 тисяч учасників освітнього процесу, що складає 93% від потреби.

«Маємо дивитися на ситуацію чесно – знижується народжуваність, багато хто виїхав. Це реальність, яку не можна ігнорувати. У місті є садочки, у яких відвідуваність становить 52%. Тому паралельно з набором працюємо над тим, як оптимізувати мережу і зробити її ефективною, без втрат для родин», – наголосив заступник голови КМДА.

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діти Київ КМДА

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