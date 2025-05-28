На Одещині викрили групу, яка заробляла від $80 000 щомісяця на переправленні ухилянтів до Молдови

За $5 тисяч чоловіків «легалізували» в Молдові.

Фото: dbr.gov.ua

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Працівники Державного бюро розслідувань спільно з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби припинили незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку з Одеської області до Республіки Молдова. До протиправної діяльності виявився залучений діючий правоохоронець та його цивільний спільник. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, наприкінці 2024 року вони почали вивозити військовозобов’язаних за 5 000 доларів з особи. Оперативники встановили, що зловмисники щомісяця заробляли понад 80 000 доларів США, організовуючи виїзд за межі пунктів пропуску.

Схема працювала так: правоохоронець підвозив призовників до українсько-молдовського кордону, де вже на їхніх посередників із молдовського боку чекали водії та «легалізатори». Далі чоловіки, які ухилялися від служби, отримували документи, що дозволяли їм залишитись у Молдові легально.

Під час розслідування ДБР стало відомо, що правоохоронець намагався залучити до оборудки ще одного колегу, пропонуючи йому гроші за надання інформації про графіки чергувань прикордонних нарядів. Проте той повідомив про це до відповідних органів, що допомогло оперативникам викрити групу.

25 травня 2025 року правоохоронці затримали організаторів під час спроби переправити двох останніх клієнтів. Ухилянтів передали до територіального центру комплектування, а затримані отримали повідомлення про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). За цією статтею зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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