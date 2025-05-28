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В Одесской области разоблачили группу, которая зарабатывала от $80 000 ежемесячно на переправке уклонистов в Молдову

22:54, 28 мая 2025
За $5 тысяч мужчин «легализовали» в Молдове.
В Одесской области разоблачили группу, которая зарабатывала от $80 000 ежемесячно на переправке уклонистов в Молдову
Фото: dbr.gov.ua
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Работники Государственного бюро расследований совместно с внутренней безопасностью Госпогранслужбы пресекли незаконную схему переправки мужчин призывного возраста из Одесской области в Республику Молдова. К противоправной деятельности оказался привлечен действующий милиционер и его гражданский сообщник. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, в конце 2024 года они начали вывозить военнообязанных за 5 000 долларов с человека. Оперативники установили, что злоумышленники ежемесячно зарабатывали более 80 000 долларов США, организуя выезд за пределы пунктов пропуска.

Схема работала так: правоохранитель подвозил призывников к украинско-молдавской границе, где уже на их посредников с молдавской стороны ждали водители и «легализаторы». Далее мужчины, которые уклонялись от службы, получали документы, позволяющие им остаться в Молдове легально.

В ходе расследования ГБР стало известно, что милиционер пытался привлечь к сделке еще одного коллегу, предлагая ему деньги за предоставление информации о графиках дежурств пограничных нарядов. Однако тот сообщил об этом в соответствующие органы, что помогло оперативникам разоблачить группу.

25 мая 2025 года правоохранители задержали организаторов при попытке переправить двух последних клиентов. Уклонистов передали в территориальный центр комплектования, а задержанные получили сообщение о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу). По этой статье злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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Одесса Молдова ГБР

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