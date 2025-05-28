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Сімейні лікарі більше не зможуть направляти на МРТ та КТ: хто тепер виписує складні дослідження

22:36, 28 травня 2025
Сімейний лікар більше не може призначати складні діагностичні дослідження, такі як МРТ, КТ та розширені аналізи – тепер це право надано лише вузьким фахівцям.
Сімейні лікарі більше не зможуть направляти на МРТ та КТ: хто тепер виписує складні дослідження
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Сімейний лікар більше не може виписувати направлення на складні дослідження, тепер це може робити виключно фахівець вузького профілю, який веде хворобу пацієнта. Про це повідомила керівниця Національної служби здоров’я Наталія Гусак в інтерв’ю для «УП. Життя».

Раніше сімейний лікар міг виписати направлення на більшість обстежень: від УЗД і рентгену до МРТ і КТ.

Тепер медики первинки можуть скерувати лише на такі дослідження:

  • УЗД (черевної порожнини, щитоподібної залози, сечового міхура тощо);
  • рентген (грудна клітка, кінцівки);
  • холтерівський моніторинг;
  • ендоскопічні дослідження травної, дихальної, урологічної та гінекологічної систем;
  • базові лабораторні аналізи.

Усі ці обстеження покриваються НСЗУ в рамках пакету «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Однак сімейний більше не має права виписувати направлення на складні дослідження, як-от:

  • магнітно-резонансну томографію (МРТ);
  • комп’ютерну томографію (КТ);
  • деякі розширені аналізи;
  • спірометрію (дослідження для перевірки роботи легень).

Тепер це може робити виключно фахівець вузького профілю, який веде хворобу пацієнта.

За задумом НСЗУ, ці зміни мають допомогти навести лад у маршрутизації пацієнтів, уникнути дублювання направлень і зменшити кількість випадків, коли обстеження призначаються без належних показань.

Наразі НСЗУ не встановило технічних заборон на створення направлень від лікарів первинки. Медики все ще можуть створити їх, але дослідження, виписані з порушенням правил, не будуть оплачені державою, зазначає керівниця служби Наталія Гусак.

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