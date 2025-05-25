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Оппозиционный лидер Венгрии Петер Мадяр пешком пересек границу с Румынией, фото

09:38, 25 мая 2025
В 10-дневном марше Мадяр стремился заручиться поддержкой этнических венгров Румынии и консервативных избирателей перед выборами 2026 года.
Оппозиционный лидер Венгрии Петер Мадяр пешком пересек границу с Румынией, фото
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Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр, глава партии «Тиса», пешком пересек границу с Румынией, чтобы заручиться поддержкой венгров за рубежом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Акция была направлена на привлечение поддержки этнических венгров, проживающих в Румынии, а также на обращение к консервативному электорату в преддверии парламентских выборов 2026 года.

Мадьяр объявил о марше 12 мая — после того, как Виктор Орбан заявил о возможном сотрудничестве с радикальным кандидатом в президенты Румынии Джордже Симионом накануне выборов, которые состоялись 18 мая, передает агентство.

Политик отправился в поход 14 мая с государственным флагом Венгрии, в сопровождении группы сторонников. В небольших городах по пути к границе он встречался с местными жителями, обсуждая актуальные политические вопросы.

Утром 24 мая, спустя 10 дней после начала марша, Мадьяр завершил свой путь, перейдя границу с Румынией.

В заявлении в начале маршрута он подчеркнул: «Мы идем не для эскалации или провокаций, а чтобы выразить солидарность с нашими венгерскими братьями и сестрами в Румынии».

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Венгрия Румыния

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