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Опозиційний лідер Угорщини Петер Мадяр пішки перетнув кордон із Румунією, фото

09:38, 25 травня 2025
У 10-денному марші Мадяр прагнув заручитися підтримкою етнічних угорців Румунії та консервативних виборців перед виборами 2026 року.
Опозиційний лідер Угорщини Петер Мадяр пішки перетнув кордон із Румунією, фото
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Лідер угорської опозиції Петер Мадяр, голова партії «Тиса», пішки перетнув кордон із Румунією, щоб заручитися підтримкою угорців за кордоном. Про це повідомляє Reuters.

Акція мала на меті заручитися підтримкою етнічних угорців, які проживають у Румунії, та звернутися до консервативного електорату напередодні парламентських виборів 2026 року.

Марш Мадяр оголосив 12 травня — після того, як Віктор Орбан заявив про можливу співпрацю з радикальним кандидатом у президенти Румунії Джорджем Сіміоном напередодні виборів, що відбулися 18 травня, передає агентство.

Політик вирушив у похід 14 травня, несучи державний прапор Угорщини та супроводжуваний групою прихильників. У невеликих містах на шляху до кордону він зустрічався з місцевими жителями, обговорюючи актуальні політичні питання.

Відтак вранці 24 травня, через 10 днів після початку, Мадяр завершив пішу ходу, перетнувши кордон із Румунією.

У заяві на початку маршруту він наголосив: «Ми йдемо не для ескалації чи провокацій, а щоб висловити солідарність із нашими угорськими братами і сестрами в Румунії».

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Угорщина Румунія

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