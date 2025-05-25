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Удар по Киеву: ночная атака повредила жилой дом в Шевченковском районе, фото

09:20, 25 мая 2025
Обломки сбитого дрона повредили многоэтажку, фото последствий.
Удар по Киеву: ночная атака повредила жилой дом в Шевченковском районе, фото
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В ночь на 25 мая Россия нанесла массированный удар по украинским городам. Под обстрел попал и Киев. В частности, повреждения зафиксированы в Шевченковском, Голосеевском и Днепровском районах столицы.

В результате атаки пострадали 11 жителей Киева, трое из них были госпитализированы.

В сети публикуют фото многоэтажного дома в Шевченковском районе после российской атаки этой ночью.

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Киев обстрел

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