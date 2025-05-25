Военнообязанный считает себя непригодным к службе, однако через 2 года не обжаловал решение ВЛК — что решил суд

Житель Волыни еще в 2023 году получил повестку и уклонился от мобилизации.

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На Волыни военнообязанный получил повестку и с 2023 года скрывался от мобилизации. Приговор по делу № 167/1389/23 вынес Рожищенский районный суд Волынской области.

В материалах дела указано, что житель Волыни в ноябре 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к мобилизации. Впоследствии он получил повестку, однако уклонился от службы в армии.

На суде мужчина отрицал свою вину. Он заявил, что считает себя «непригодным к службе», поскольку с детства имеет проблемы со зрением, однако группы инвалидности у него нет.

Суд отметил, что у мужчины с 2023 года было достаточно времени, чтобы обжаловать решение ВВК, однако он этого не сделал.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Приговор может быть обжалован в Волынский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Рожищенский районный суд Волынской области.

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