Як військовозобов’язаному оскаржити висновок ВЛК, — роз’яснення Мін’юсту

У Міністерстві юстиції розповіли, як оскаржити висновок ВЛК — у досудовому або судовому порядку.

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У Міністерстві юстиції нагадують, що 5 червня спливає термін, відведений для повторного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) військовозобов’язаними, які раніше були визнані обмежено придатними. Незабаром такі особи отримають новий статус, який визначатиме їхню придатність до військової служби. Тому зростає актуальність питання, як діяти у разі незгоди з висновком ВЛК.

Досудовий порядок оскарження

Перший крок — звернення до вищої за рівнем військово-лікарської комісії з письмовою заявою. Залежно від рівня комісії, яка ухвалила висновок, оскаржити його можна у вищій за підпорядкуванням ВЛК:

- постанови ВЛК районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної (ТЦК та СП) оскаржуються в обласних ВЛК або ВЛК м. Києва;

- постанови обласних ВЛК (Київського міського) ТЦК та СП, оскаржуються в штатних ВЛК (Центральна ВЛК або ВЛК регіону);

- постанови ВЛК регіонів оскаржуються у ЦВЛК або у судовому порядку. Постанови ЦВЛК оскаржуються у судовому порядку.

За результатами розгляду вища інстанція ВЛК може залишити скаргу без задоволення або прийняти рішення про проведення повторного або контрольного медичного огляду з метою остаточного вирішення питання щодо придатності до військової служби.

Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати:

- заяву про перегляд постанови з чітким викладенням підстав незгоди (наприклад, проігнороване захворювання, помилка в діагнозі тощо);

- додати всі необхідні документи, видані військово-лікарською комісією;

- за наявності — інші документи, які підтверджують вашу позицію (медичні довідки, висновки фахівців тощо).

Судовий порядок оскарження

Можна також оскаржити висновок ВЛК в порядку адміністративного судочинства, оскільки ВЛК є органами військового управління, які виконують владні управлінські функції.

Відведені строки для подання позову:

- 3 місяці — якщо ви вже зверталися до вищої інстанції ВЛК: строк відліковується з дня вручення рішення.

- 6 місяців — якщо не зверталися в досудовому порядку: відлік ведеться з моменту, коли стало відомо про порушення ваших прав (тобто з дати висновку ВЛК).

Вимоги до позовної заяви та необхідні додатки подаються з урахуванням вимог статей 160 і 161 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ). Зокрема, позовна заява має містити:

- найменування адміністративного суду, до якого подається заява;

- повне найменування сторін та їх місцезнаходження (місце проживання);

- зміст оспорюваного рішення (постанови ВЛК);

- виклад обставин, на яких ґрунтуються вимоги;

- вимоги позивача і їх обґрунтування;

- перелік документів, що додаються до заяви.

До заяви мають бути додані копії оскаржуваної постанови ВЛК та документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги (наприклад, медичні висновки, довідки тощо).

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