Как военнообязанному обжаловать заключение ВЛК, — разъяснение Минюста

В Министерстве юстиции рассказали, как обжаловать заключение ВЛК в досудебном или судебном порядке.

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В Министерстве юстиции напоминают, что 5 июня истекает срок, отведенный для повторного прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанными, которые ранее были признаны ограниченно годными. Вскоре такие лица получат новый статус, который определит их годность к военной службе. Поэтому возрастает актуальность вопроса, как действовать в случае несогласия с заключением ВВК.

Досудебный порядок обжалования

Первый шаг — обращение в вышестоящую по уровню военно-врачебную комиссию с письменным заявлением. В зависимости от уровня комиссии, принявшей заключение, обжаловать его можно в вышестоящей по подчиненности ВВК:

постановления ВВК районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обжалуются в областных ВВК или ВВК г. Киева;

постановления областных ВВК (Киевского городского) ТЦК и СП обжалуются в штатных ВВК (Центральная ВВК или ВВК региона);

постановления ВВК регионов обжалуются в ЦВВК или в судебном порядке. Постановления ЦВВК обжалуются в судебном порядке.

По результатам рассмотрения вышестоящая инстанция ВВК может оставить жалобу без удовлетворения или принять решение о проведении повторного или контрольного медицинского осмотра с целью окончательного решения вопроса о годности к военной службе.

Для обжалования постановления ВВК в досудебном порядке необходимо подготовить:

заявление о пересмотре постановления с четким изложением оснований несогласия (например, проигнорированное заболевание, ошибка в диагнозе и т.д.);

приложить все необходимые документы, выданные военно-врачебной комиссией;

при наличии — другие документы, подтверждающие вашу позицию (медицинские справки, заключения специалистов и т.д.).

Судебный порядок обжалования

Также можно обжаловать заключение ВВК в порядке административного судопроизводства, поскольку ВВК являются органами военного управления, выполняющими властные управленческие функции.

Отведенные сроки для подачи иска:

3 месяца — если вы уже обращались в вышестоящую инстанцию ВВК: срок отсчитывается с дня вручения решения.

6 месяцев — если не обращались в досудебном порядке: отсчет ведется с момента, когда стало известно о нарушении ваших прав (то есть с даты заключения ВВК).

Требования к исковому заявлению и необходимые приложения подаются с учетом требований статей 160 и 161 Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ). В частности, исковое заявление должно содержать:

наименование административного суда, в который подается заявление;

полное наименование сторон и их местонахождение (место жительства);

содержание обжалуемого решения (постановления ВВК);

изложение обстоятельств, на которых основываются требования;

требования истца и их обоснование;

перечень документов, прилагаемых к заявлению.

К заявлению должны быть приложены копии обжалуемого постановления ВВК и документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основываются требования (например, медицинские заключения, справки и т.д.).

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