Как военнообязанному обжаловать заключение ВЛК, — разъяснение Минюста

В Министерстве юстиции напоминают, что 5 июня истекает срок, отведенный для повторного прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанными, которые ранее были признаны ограниченно годными. Вскоре такие лица получат новый статус, который определит их годность к военной службе. Поэтому возрастает актуальность вопроса, как действовать в случае несогласия с заключением ВВК.
Досудебный порядок обжалования
Первый шаг — обращение в вышестоящую по уровню военно-врачебную комиссию с письменным заявлением. В зависимости от уровня комиссии, принявшей заключение, обжаловать его можно в вышестоящей по подчиненности ВВК:
По результатам рассмотрения вышестоящая инстанция ВВК может оставить жалобу без удовлетворения или принять решение о проведении повторного или контрольного медицинского осмотра с целью окончательного решения вопроса о годности к военной службе.
Для обжалования постановления ВВК в досудебном порядке необходимо подготовить:
Судебный порядок обжалования
Также можно обжаловать заключение ВВК в порядке административного судопроизводства, поскольку ВВК являются органами военного управления, выполняющими властные управленческие функции.
Отведенные сроки для подачи иска:
3 месяца — если вы уже обращались в вышестоящую инстанцию ВВК: срок отсчитывается с дня вручения решения.
6 месяцев — если не обращались в досудебном порядке: отсчет ведется с момента, когда стало известно о нарушении ваших прав (то есть с даты заключения ВВК).
Требования к исковому заявлению и необходимые приложения подаются с учетом требований статей 160 и 161 Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ). В частности, исковое заявление должно содержать:
К заявлению должны быть приложены копии обжалуемого постановления ВВК и документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основываются требования (например, медицинские заключения, справки и т.д.).
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