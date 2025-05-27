В Офисе Президента выразили надежду на возвращение ВНО в следующем году

Очень хотелось бы, чтобы на следующий год мы вернулись в обычную систему ВНО, - сказала заместитель руководителя Офиса Президента Елена Ковальская.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Елена Ковальская выразила надежду, что в следующем году удастся вернуться к традиционной системе внешнего независимого оценивания.

"Очень бы хотелось, чтобы на следующий год мы вернулись в обычную систему ВНО. Мы понимаем, что подход НМТ сложный и вызов большой", - отметила Ковальская во время общения с журналистами.

В то же время она подчеркнула, что из-за рисков безопасности теперь невозможно организовать тестирование в формате нескольких дней, как это было раньше с ВНО.

В свою очередь, министр образования и науки Оксен Лисовой подчеркнул, что послевоенное возвращение к формату ВНО будет учитывать положительный опыт, полученный во время проведения национального мультипредметного теста (НМТ).

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