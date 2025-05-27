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Кабмин утвердил новый порядок компенсации коммунальных услуг для учреждений, где размещаются ВПЛ

15:23, 27 мая 2025
Денис Шмыгаль заявил, что выплаты будут осуществляться непосредственно учреждениям, где живут ВПЛ, а не органам власти, на балансе которых они находятся.
Кабмин утвердил новый порядок компенсации коммунальных услуг для учреждений, где размещаются ВПЛ
Источник фото: Depositphotos
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Правительство утвердило новый порядок компенсации стоимости коммунальных услуг учреждениям, где размещаются семьи внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

«Делаем эту процедуру более эффективной. Функцию выплат передаем Пенсионному фонду», — отметил он.

Денис Шмыгаль пояснил, что выплаты будут осуществляться непосредственно учреждениям, где проживают внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых они находятся.

«Цифровизация процесса позволит избежать злоупотреблений, а расчеты теперь будут проводиться каждый месяц, а не с задержкой в квартал», — подчеркнул Премьер-министр и добавил, что Правительство продолжает помогать тем, кто поддерживает семьи вынужденных переселенцев.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабинет Министров утвердил Порядок предоставления компенсаций учреждениям, предприятиям, организациям, независимо от формы собственности, а также физическим лицам-предпринимателям за размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Компенсация охватывает расходы на потребленные жилищно-коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Ключевым изменением стало то, что Пенсионный фонд Украины будет назначать (рассчитывать) компенсацию за размещение ВПЛ учреждениям, организациям и т.д., а не центральным органам исполнительной власти, на балансе которых они находятся.

Фонд также будет собирать информацию не только об учреждениях, предоставляющих убежище, но и о самих переселенцах, которые там временно проживают.

Органы Пенсионного фонда будут проверять достоверность информации, указанной в заявлении на компенсацию, путем электронной взаимосвязи с государственными реестрами. Расчет суммы компенсации будет осуществляться с учетом социальных норм жилья, нормативов ЖКУ и норм обеспечения населения твердым топливом.

Выплаты будут осуществляться ежемесячно — до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется компенсация за размещение.

Соответствующие изменения внесены также в ряд положений и порядков, утвержденных постановлениями КМУ, в частности, относительно назначения жилищных субсидий и предоставления соответствующих компенсаций.

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